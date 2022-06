Meedial on meie lastele tohutu suur mõju – mida suuremaks nad kasvavad, seda tugevamas meediahaardes nad on. Sellele annab juba varakult kinnitust see, kuidas nad oma multikate lemmiktegelasi imiteerivad või anuvad mingite kindlate logode-piltidega särke-kotte-mänguasju. Aga kindlasti ei tohiks me siin meediast tulvil maailmas alahinnata ka vanemate mõju oma lastele.