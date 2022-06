MARIA BLOGI | Olen nõus telkima vaid õhkmadratsi ning korraliku teki, padja ja linaga

Iga kord kui telkima läheme, paneme kokku nimekirja asjadest, milleta meie hakkama ei saa. Telk peab olema korralik - eeskojaga ja lisakattega, et ootamatu saju korral ei oleks ebameeldivaid üllatusi ja et me oleks mere ääres ööbides kaitstud ka tugevama tuule eest. Madratsid peavad olema kõrged ja katma terve telgi põhja, et maapinnaga oleks minimaalne kokkupuude - see tagab soojuse ja mugavuse. Lisaks tuleb kaasa võtta matkapliit, sääsetõrjevahendid, päikesekreem, rohkelt vett, kohvi ja vahetusriideid. Kõik muu saab alati jooksvalt nimekirja lisada või vastavalt vajadusele hankida. Sageli oleme uude kohta ööbima minnes võtnud jahutuskotiga kaasa ka grillvorstid õhtuseks küpsetamiseks. Lisaks ka vajalikud nõud ning toidu järgmiseks hommikuks, mis liiga kergesti ei rikne.