Katariina Libe eksperiment: kas juhutööd on mõnus vaheldus või tappev orjatöö?

GoWorkaBit on töövahenduse startup, mis kodulehe sõnul usub kirglikult sellesse, et inimesel peab olema võimalus valida, kuidas, kus, kellega ja millal ta tööd teeb. Raha teenimine on töötaja jaoks justkui ülilihtne – mingit lepingut tegema ei pea, kandideerid vaid pakutavatele tööampsudele, teed töö ära ja raha laekub sinu arvele kaks nädalat pärast töö sooritamist.