Ema: andsin oma rinnapiima ka sõbranna lapsele. „See on ju rõve!“ oli üks paljudest reaktsioonidest.

„Kolm beebit on minu rinnapiimal kasvanud – imetasin kaht oma last ja lisaks üht, kes polnud minu laps, kuid sõi minu piima pudelist. Kui sa tunned end seda lugedes ebamugavalt, siis pean tunnistama, et sama tundsin alguses ka mina, kui esimesi piimakotte üle andsin,“ jagab ema, kes oli oma sõbranna jaoks raskel hetkel olemas.