AHHAA spordinäitusel on võimalik joosta Rasmus Mägi jälgedes!

Nagu Ahhaas kombeks, on ka seekordne näitus käed-külge-lähenemisega ehk kõiki eksponaate saab omal nahal järele proovida. Näiteks avaneb spordinäitusel võimalus pere või sõpradega mõõtu võtta, et välja selgitada vingeim sportlane ja proovida, mis tunne on mängida lauatennist kanalisatsioonitorus. Samas ei pea muretsema ka need, kes end eriti sportlikult ei tunne, sest üles on seatud veel korvpallirõngas, kuhu ka kõige kehvema sihiga viskajad palli sisse saavad. Kogu näituse on välja töötanud ja ehitanud Ahhaa keskuse ekspositsioonimeistrid, mis tähendab, et kõik eksponaadid on loodud just Ahhaa keskuse jaoks.