KUULA SAADET | Pere ja Kodu podcast: millises seikluspargis pidada lapse sünnipäeva?

Pirita Seikluspargi esindaja Olivia-Liina Oja lisab, et neil on pakkuda kohe välja ka terve hulk erinevaid eelnevalt ettevalmistatud sünnipäevapakette. Ronimisvõimalusi on igale vanusele, vastavalt aga soovile, suurusele ja oskustele saab siis ronida kõrgemale ja mööda keerulisemaid radasid.

„Ronimine on meil üks atraktsioon, mis aga ei pruugi siiski kõigile sobida. Need, kes tahavad pigem maa peale jääda, neile on meil pakkuda tegevust batuutidel, samuti vabalangemist atraktsioonil ja nii edasi,“ lisab Pungas.

Kohe tekib aga lapsevanemal küsimus ka turvalisuse osas: kui turvaline on lapsel puude vahel ronida?

„Pirita park on kõige turvalisem, sest seal ei saa laps turvavarustust ise seljast võtta ega seda ka rajal olles ise kontrollida. Et kinnitustest lahti saada, peab kutsuma pargi töötaja appi. Nõmmel on asjad pisut teistmoodi ja seal vastutab ronija ka ise oma turvalisuse eest, kuid sealsed atraktsioonid on ka pigem vanematele ja kogenenumatele ronijatele,“ selgitab Oja.

Saates vestlesid laste sünnipäevade pidamise võimalustest Nõmme Seikluspargi esindaja Helin Pungas ja Pirita Seikluspargis toimetav Olivia-Liina Oja. Saadet juhtis Maris Järva.

Kuula viimast Pere ja Kodu podcast'i siit:

