Aastaga suurenes vanemahüvitist saanud meeste arv kaks korda. Vanemahüvitiste lõhe on läbi aastate madalaim

Vanemahüvitise suurus meestel ja naistel on aastatega ühtlustunud: mullu oli hüvitise lõhe 17,6% ehk ligi 10% võrra madalam kui 2020. aastal. „Meestel vähenes keskmine vanemahüvitis 154 eurot ja naistel kasvas 36 eurot. Sellest on tingitud ka see, et vanemahüvitise lõhe on läbi aastate rekordmadalal tasemel,“ rääkis Müürsoo.