Vanemluse konverents | Kuidas pakkuda hoolt ja armastust lapsele, kes ei saa kasvada oma sünniperes?

Eestis kasvab hetkel pere- ja asenduskodudes ehk lastekodudes 800 last. Ligi 250 last eraldatakse igal aastal perekonnast ja üle poole nendest lastest vajavad asendushooldust.



Laps on pereootel, aga kes see laps on ja mida ta tegelikult vajab? Milline on hea lapsevanem? Aga hea kasuvanem? „Meil on matemaatikas riigieksam, aga suhtlusoskuses mitte. Samas on suhtlusoskus üks tähtsamaid vanemlikke oskusi,“ ütleb hoolduspere ema Elise Nikonov.