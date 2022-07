VAATA | On palju põhjuseid, miks imetav ema võib vajada lapse toitmiseks erinevaid abivahendeid

Kui rinnaga toitmine läheb algusest peale libedalt ja valutult, on see suurepärane. Mõnikord on aga nii, et imetamisel tekib probleeme. Sellisel juhul tasub võtta ühendust imetamisnõustajaga. Võib selguda, et käes on hetk, mil noor ema vajab imetamise abivahendeid.