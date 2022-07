TUULI BLOGI | Mu neljane hakkas äkitselt teisi lapsi lükkama ja lööma!

Mulle väga meeldib laste kasvatamises kasutada Montessori põhimõtteid, mis rõhutab lapsekeskset kasvatust. Kui Aaron oli väikene, õnnestus mul rohkem neid põhimõtteid meie päevadesse tuua. Näiteks, kui ta läks endast välja, siis ütlesin talle, et ma mõistan, et sul on praegu paha tuju - see on okei. Mida suuremaks ta sai ja peale seda, kui sündis teine laps, jagus mul selleks aina vähem jaksu.