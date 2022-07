Ema: ma annan oma lastele altkäemaksu ja preemiaid ega tunne end seetõttu halvasti!

Minu emaks olemise ajaloos on olnud hetki, mil olen ka selles meetodis kahelnud. Ma usun, et seda on teinud paljud emad. Me teeme otsuseid ja arvame mingil hetkel, et need on suurepärased, kuid hiljem tagasi mõeldes mõistame, et võib olla siiski ei olnud. Me kohaneme ja muutume vanematena pidevalt ja läbi selle ka kasvame. Sellest hoolimata on kõikides peredes valikuid, mille toimimises saame pea alati sada protsenti kindlad olla, isegi kui kõik teised arvavad teisiti.