Vaata videost: kui kuumaks kütab päike beebi jaoks temperatuuri vankris ja autos?

Pere ja Kodu tegi kaks eksperimenti, mida peaks vaatama igaüks, kel kodus beebi või väikelaps. Kui kuumaks kütab päike vankritemperatuuri, kui õues on 23 kraadi? Aga mis saab samast temperatuurist siis, kui katad vankrisuu päikese kaitseks rätikuga? Kui kuum on beebil aga autos, kui õues on sooja 25 kraadi? Tulemused on ehmatavad!