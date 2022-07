Videomuinasjutt „Maailma hoidjate lood“ | Kuidas jõgi ära läks

„Me näeme, et juba väga väikesed lapsed tunnevad maailmas toimuva vastu huvi. Kriisid ja ühiskondlikud probleemid nagu kliimamuutused, rändega seotud väljakutsed, konfliktid, ebavõrdsus jne jõuavad tahes-tahtmata nendeni. On tõestatud, et lapse üldine väärtushinnangute raamistik on viiendaks eluaastaks välja kujunenud. Muinasjutud annavad võimaluse rääkida lastega olulistest väärtustest selles olulises kujunemisfaasis ning loodetavasti neid edaspidi igapäevaelus ka rohkem rakendada,“ ütles Mondo maailmahariduse ekspert Maria Sakarias.