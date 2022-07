Psühholoog Rita Rätsepp: lapsed astuvad vanematele pähe. Kust see laps õpib, kui vanem ei õpeta?

Kuna minu juurde satuvad pigem need, kel on mured ja probleemid, ei saa ma kõikide laste ja noorte kohta põhjapanevaid üldistusi teha. Võin öelda, et noortel on vaimse tervise ja üldse eluga toime tulemisega praegu väga palju probleeme, suures pildis on olukord päris tõsine.