Eesti Raadio laululapsed ja tonn sekeldust Lufthansa reisilt – 22 last jäeti lennust maha

Kõik algas sellest, et saatuslikul reedel hilines Lufthansa lend Tallinnast Münchenisse poolteist tundi ning kogu lauluseltskond jäi Münchenist Torontosse minevast Lufthansa lennust maha. „Sajad ja sajad inimesed seisid seal järjekorras, kuhu suunduvad kõik need, kellel vaja lendude ümberbroneerimist,“ räägib lauluõpetaja Kaie Tanner. „Meile pakuti, et nad saadavad meid koju tagasi. Kartsime väga, et oodatud reis jääbki ära,“ lisab Anete, üks laululastest