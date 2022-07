Ahastuses ema: mu viiene poeg käitub rannas nagu pöörane. Ma ei taha temaga enam sinna minnagi.

„Ka eelmisel aastal ütlesime talle, et nõnda ei tohi, kuna ta võib ära kaduda ja teistele ei meeldi kui neid pritsitakse. Eile õhtul käisid mees ja poiss veekord rannas ning kui mees õhtul koju tuli, kinnitas ta, et see on viimane kord kui ta pojaga randa läheb. Laps ütleb, teeb seda kõike, kuna on väga elevil. Keelamine rannas ei aita ja ma lihtsalt ei jaksa ka terve rannariba ulatuses teda kogu aeg taga ajada,“ on 5-aastase poja ema Berit* õnnetu.