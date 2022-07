Kuidas muuta 4-5-aastase aktiivse põnniga rannas käimine mõnusamaks? Nõu annab pereterapeut

On loomulik, et 4-5-aastane laps on uude kohta sattudes põnevil, liiatigi kui tegemist on rannaga, kus on palju avarust, rohkelt tegevusvõimalusi ja teisi lapsi. Tunda selles olukorras elevust on igati normaalne ja eakohane. Eriti tore on, kui vanem aitab või laps suudab ise sõnastada, et tunneb elevust. Pelgalt juba oma tunnetele nime andmine aitab lapsel rahuneda ja enda sisse vaadata, mis juba suurendab võimalust edukamaks rannaskäiguks.