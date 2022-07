Kas partneriga ühes voodis magamine toob kaasa parema une kui üksi magamine?

Tegelikult ju eeldame, et paarikesed magavadki samas voodis – kus nad siis veel magama peaks! Ent levimas on ka trend magada suhtes olles eraldi voodites, mida kutsutakse nii-öelda magamislahutuseks (sleep divorce). See on enamasti ajendatud sellest, et üks partner norskab, paaril on erinevad vajadused magamistoa temperatuuri osas või vajavad mõlemad lihtsalt rohkem oma ruumi. Ehkki võiks ju öelda, et igaüks tehku oma magamistoas, mida soovib, on teadusel siiski nüüd ka sõna sekka öelda!