Teiseks lahedaks leiuks on võrukeelsete sõnumitega Üükaku pusad ja T-särgid! Ehkki nad on tegutsenud juba üle aasta, leidsin mina nad alles nüüd ja vaimustusin! Nii keeruline on leida toredaid pusasid, millel oleks ka selline sõnum, mida on rõõm kanda ja mis oleksid veel kodumaise disainiga. No mõned õnneks ikka on veel, aga neid võrukeelseid sõnumeid on ju veel eriti uhke rinnal eksponeerida! Lisaks kirjale saab pusale valida ka laheda geomeetrilise disainiga pilte. Meie neiud on suured pusadefännid, seega meil lähevad need õigesse kohta. Ja kuna neidusid on kolm, saavad nad ju üksteise pusade pealt lausa kolm võrokiilset sõna ära õppida.