Kunstlik viljastamine on valus teekond

Kuigi Heily ravimid ei mõjunud, ei nõustunud ta alla andma. „Ma ei tahtnud uskuda, et ongi nii, et ovulatsiooni pole ja ravimitest ei ole abi.“ Pärast teist ravikuuri küsis arst, et ehk oleks aeg mõelda kunstlikule viljastamisele. Heily ei olnud aga valmis leppima, et ei saa ise rasestumisega hakkama. „Palusin, et teeme paar ringi veel. Tegimegi. Pärast neljandat eba­õnnestunud ravikorda ütles arst, et igavesti ei saa kummi venitada ja nüüd on otsustamise koht.“