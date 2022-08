Kunstliku viljastamise valus teekond: valudes vaevlemine, sinine alakõht ja emotsionaalne kokkuvarisemine. Ma ei taha enam!

„Oma kunstliku viljastamise lugusid jagatakse aina rohkem, aga minu meelest räägitakse vähe sellest, kui raske see võib nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt olla,“ ütleb Heily. „Pärast esimest ebaõnnestunud katset mõtlesin, et mis seal ikka. Teeme ühe ringi veel ja laps käes,“ meenutab ta tagantjärele kibeda muigega. Oleks see kõik vaid nii olnud.