Mu erilisele lapsele polnud sobivat kooli. Tegin selle ise!

Vereproov näitas B 12 -vitamiini puudust ja Monika mõtles, et ehk ongi lapse aeglasem areng sellest tingitud. Uudiseks, mis mõne aja pärast geneetikakeskusest tuli, ei osanud ta kuidagi valmis olla. „Mäletan hästi hetke, mil saabunud kirja lugesin. Olin Karoliniga Elvas abikaasa Taavi vanemate majas, kedagi teist polnud. See oli mu senise elu vaieldamatult kõige kohutavam hetk. Justkui maapind kadus jalge alt ja olin vabalangemises. Mõtlesin, et see ei saa meiega juhtuda. See ei saa Karoliniga juhtuda...“ Geneetik oli tuvastanud Karolinil geenidefekti ehk mõningate geenide kustumise 14. kromosoomil. Leidu on seostatud Retti sündroomiga, mis on tüdrukutel esinev geneetiline arenguhäire, mille korral varem normaalselt arenenud beebil areng ühel hetkel seiskub. Tegemist on harvikhaigusega, mis kokkuvõttes tähendab rasket füüsilist ja vaimset puuet ning hooldus- ja järelevalve vajadust kogu eluks.