VAATA | Ämmaemand: Olen uhke, et meil on sellised sünnitusmajad ja nii targad sünnitajad

Videopodcastis „Emadusest“ räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla ämmaemand Merit Tammela lapseootusest ja ilmaletoomisest, sellest kuidas esmakordse sünnitajana beebi saabumiseks valmistuda, missugused on esimesed märgid alanud sünnitegevusest ja sellest, missuguseid erinevaid asendeid ja abivahendeid saab sünnituse käigus kasutada. „Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus ehk Pelgulinna sünnitusmajas on väga populaarne näiteks just vettesünnitus, selleks on meil ka spetsiaalsed vannid. Üle poolte sünnitajatest valivad valutustamiseks justnimelt vanni ja vettesünnitusi on meil aastas 150-200. Pered on sünnitusjärgselt kodustes peretubades ja alati koos, seda isegi intensiivis, kui sinna mingil põhjusel peaks mõneks ajaks sattuma,“ avab ämmaemand kaasaegset lähenemist lapse sünnile.