Öö kolme tütrega metsaonnis: püüdsin endale sisendada, et ma pole kunagi uudistest metsas puhkajate kohta hirmsaid lugusid lugenud

Ja igaks petteks olgu öeldud, et tegelikult muidugi keegi kellegi kaenlas ei olnud ja oma asju palun neil ka kõigil ise pakkida (ehkki see võib aeg-ajalt lõppeda sellega, et kaasa saab seitse paari pükse, kuid ei ühtegi särki), aga see selleks.

Kõnealusel suvel olid neiud 6-, 8-, ja 10-aastased, mina natuke vanem. Saaremaa valisime sihtkohaks sellepärast, et saared on minu jaoks maagilised sihtkohad ja praamiga sõitmine tekitab igas keharakus tunde, et oleme päriselt kodust ja argielust eemale sõitnud – nagu reisile! Kuna mu abikaasa telkidest-metsadest-rustikaalsemast puhkamisest väga puudust ei tunne, sai sellestki ema ja tütarde puhkus.