KUULA | Kriisinõustaja: sõjatrauma on salakaval – ka sõjatraumaga lapsega kokku puutunud laps võib seda üle elada

„Võib juhtuda et klassis, kus ei olnud enne ühtegi traumakogemusega last, näeme, et trauma võib olla hoopis teisel lapsel. Nüüd tulevad käitumisse jooned, mis on teistsugused,“ nendib Naarits-Linn. Tema sõnul on parim võimalus sõjatraumaga lapse toetamiseks tema kaasamine vabaajategevustesse – näiteks judo, lauatennis ja muud pallimängud.