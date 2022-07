Laupäev Lottemaal – kuidas mu kolmene ära kadus ja mees Brunolt ninanipsu sai

Sel korral jõudsid lapsed esmakordselt ka ujuma, sest ilm oli lihtsalt imeline. Ja esmakordselt jaksasid lapsed kaks imevahvat etendust ära vaadata – neist üks Doktor Ave nalja ja toredust täis pulm. Ja esmakordselt jõudsime seiklusparki, sest tavaliselt on äramineku ajaks lapsed juba nii väsinud, et me pole sinna enam jaksanud minna. Jah, tundub, et nad on nüüd tõesti ideaalsesse Lottemaa-vanusesse jõudnud, sest kõik meie kolmesed ja viiesed pidasid ühegi nututa poole üheteistkümnest viieni vapralt vastu ning ära minnes vaatasime sõbrannaga teineteisele otsa ja teatasime – oh, kui vahva päev oli!