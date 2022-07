Keit Pentus-Rosimannus: peretoetust hakatakse maksma lapse 24-aastaseks saamiseni

Võimukõnelused on lõpuks vilja kandmas ja uus valitsus sündimas. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus annab teada, et peretoetuste vallas on muutumas nii summad kui ka maksmise periood - kui seni on lapsetoetust makstud lapse 16-aastaseks saamiseni või õppiva lapse korral 19-aastaseni, siis tulevikus makstakse peretoetust kuni lapse 24-aastaseks saamiseni.