Kolme tütre ema: meie neljajalgse sõbra maine teekond lõppes kliiniku asemel kodus. See oli lastele valus ent ehe kogemus

Lohutame end siiani sellega, et meie vana sõber elas siiski pika ja õnneliku elu. Alles viimasel paaril aastal hakkas keha teda alt vedama, kuid see aitas meil ka emotsionaalselt selleks valmistuda, et ühel hetkel tal siit elust lahkuda tuleb. Ta toetas meid selles igati ka ise, sest mitu korda muutus tema tervis äkitselt nii kehvaks, et valmistusime temaga hüvasti jätma. Istusime tema ümber, silitasime, pisardasime, panime küünlagi põlema, et tal kaunim minna oleks... Ja siis tõusis ta järgmisel hommikul kepsakalt üles ja läks kausi juurde süüa ootama. Ja nii juhtus mitu korda. Võib olla sai ta meie toest jõudu juurde!