Valus hüvastijätt koeraga: ta väsis ja ta jalad ei kandnud enam. Tegime lastega talle kamina ette pesa ja läitsime küünlad

Brita oli 14-aastane ja kõik mu lapsed on temaga sünnist saati koos kasvanud. Kahjuks Brita väsis, püsti ta ise enam tõusta ei jaksanud ning ta keha valdasid värinad. Pidime vastu võtma raske otsuse. Olen maailmaotsani tänulik sõbrannale, kes mulle ütles, et loomaarsti on viimase süstiga võimalik kutsuda ka koju.