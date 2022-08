SEKSuaalsus ja puberteet – kas ja kuidas lastega neist rääkida?

Muidugi ei tähenda see, et kõigest rääkida oleks lihtne. Tahes-tahtmata on lapsevanemale mõni teema keerukam. Sellest hoolimata on Liis enne olulisi vestlusi ebamugavustunde alla surunud. „Minu normaalne ja rahulik olek aitab ju ka lapsel neid teemasid normaliseerida. Hirmu, et teadmisi ei jagu, mul elukutse tõttu pole. Lisaks usun, et meil on tütrega piisavalt usalduslik suhe, et laps julgeks nõu ja abi küsida.“ Ada pole kunagi peljanud vanematelt küsida, mis, miks, millal ja kuidas juhtub. Ilmselt ongi siin võimalik tänada juba varajasest east kestnud avatud suhtlust.