Seksuaaltervise ekspert: kardame, et seksuaalsusest rääkimine tekitab lastes ülemäärast huvi. Tegelikult on vastupidi

Seksuaalkasvatus on nii kodu, kooli kui ka kogu ühiskonna vastutus. Seksuaalkasvatus algab lapse sünnist, ja mitte sellest, mida me lapsele räägime, vaid kuidas me oleme. Sellest, kuidas ise seksuaalsusesse suhtume, kuidas partneriga suhtleme. Aga ka lapsele läheduse pakkumisest, tema vajadustele reageerimisest ja võimalusest lasta lapsel kogeda, et ta on armas ja väärtuslik just sellisena, nagu ta on. „Need keerulised jutud“ tulevad veidi hiljem ja tegelikult ei olegi need enam keerulised, kui seksuaalsust elu loomuliku osana käsitleda.