Kodumaine kaubamärk Breden Kids muudab nime ja vähendab tootevalikut: jätkame vaid peakatete ja sallidega

„Breden on viimastel aastatel liikunud kiirmoe kursil. Igal kuul mitme uue prindiga välja tulemine ning väikeste mahtude juures suure mudelite koguse saadavuse tagamine koormas nii meid, koostööpartnereid kui ka lõpptarbijat. Aeg on õhk puhtaks lüüa ja asuda tegelema sellega, mida me kõige paremini oskame,“ selgitab Kristel Mets, kes alustas Breden Kidsi tegevjuhina tööd tänavu kevadel. “Breden müüb igal aastal ainuüksi Eestis pea 100 000 peakatet ja see näitab selgelt, et mütsid, sallid ja müts-sallid on Bredeni tulevik nii koduturu kui ka ekspordi vaates.“