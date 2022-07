KUULA | Ema kogemuslugu: Facebooki beebigrupp röövis mu enesekindluse emana

„Mind väga solvas see, kui nenditi, et mu laps on natuke trullakas, või kui paar beebigrupilist tulid külla ja halvustasid mind sellepärast, et ma ei osanud oma last päevaunne panna,“ meenutab ta. „Mulle tehti ruttu selgeks, et minu vana sõbrannalt tasuta saadud Emmaljunga vanker on täielik „parsa“ ja kui ma üldse tahan oma lapsele head, siis ma pean käima välja selle raha, et osta kõige viimane kärumudel kusagilt Scandikidsi poest.“