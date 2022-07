Ema: mu laps keeldub lasteaias putru söömast. Õpetaja leidis, et pean teda sundima

„Õpetajad soovitasid tungivalt, et hakkaksin lapsele edaspidi igal hommikul putru keetma, et laps sellega harjuks, sest see ei olevat normaalne, et laps putru ei söö. Kui poetasin, et tegelikult ei söö ka mina hommikuti putru, sain vastuseks kurjad pilgud ja noomitused: „Pole siis ime, et laps ei söö, kui vanemad nii kehva eeskuju annavad."," kirjeldab Aveli.