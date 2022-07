Talvel jõuab ekraanidele kodumaine täispikk animafilm „Kaka, kevad ja teised“. Vaata filmi värskelt valminud esimest treilerit!

Andrus Kivirähki raamatute „Kaka ja kevad“, „Karneval ja kartulisalat“ ja „Tont ja Facebook“ ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ja hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui suurtele vaatajatele. Animafilmi loojateks on Eesti lastefilmide ja animatsiooni skeene silmapaistvaimad tegijad.