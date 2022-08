Pianist Johan Randvere: mulle tundub, et mehed ei saa lõpuni aru, et päevad-ööd lapsega koos olla on raske

„Mehed arvavad, et see on ju väga tore, kui saab hommikust õhtuni lapse eest hoolitseda, tööl käima ei pea. Tegelikult on see aga naisele tohutult väsitav – seda tuleb osata märgata, et siis võrdselt vastutust jagada. Naine peab saama olla lapse kõrvalt naine edasi,“ märgib Johan. „Ja see ka, et kui öösel võtab kaaslane nutva lapse sülle, siis kähku