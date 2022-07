Paljulapselistele peredele soodustusi pakkuv Perekaart uueneb ja veebikeskkond on senisest mugavam!

Suurperedele pakub soodustusi üle 500 ettevõtte



Perekaardi programmiga on liitunud ligi 500 suure südamega ettevõtet, kes on otsustanud panustada peresõbralikuma ühiskonna loomisse ja lasterikkusesse. Kaardiga saavad pered soodustust rohkem kui 300 meelelahutus- ja spordiasutuses, 70 toidukohas ja 30 majutuskohas üle Eesti, samuti kehtivad soodustused enam kui 80 erineva teenusepakkuja juures.



„Pidevate hinnamuutuste juures on suurperedel vaja leidlikkust ja nutikust, et pere eelarve hoida tasakaalus. Perekaart ja programmiga liitunud partnerid pakuvad säästmiseks ja perekulude kokkuhoiuks mitmekülgseid võimalusi, alates taskukohasema hinnaga teenustest kuni suvise muuseumikülastuseni välja,“ lisas Õunap.