Koju-koju, Kurekesed!

Kust tuleb noortel inimestel idee kodulinde pidada ja kuidas nad seda kolme lapse kõrvalt jõuavad? „Soov oli ala­teadvuses kogu aeg olemas, lõpuks kinkisid ema, tädi ja täditütred mulle juubeliks esimesed neli kana ja siin me nüüd oleme,“ räägib Hedi. Kanad said kelmikad nimed: Roosi, Volli, Sirli ja Milvi. „Üks päev vaatasin, et kes seal ometi kireb?! Minu üllatuseks oli see Roosi.“ Ja nii sai Roosist hoopis Ruudi.