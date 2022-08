Kurepesa - oma kätega loodud kodu Tõrvas, kust ei puudu maakoduhõng, 11 kana ja Laura Ashley tapeet

Hedi ja Anti ostsid roosaks värvitud karaktermaja 2017. aastal ning hakkasid seda aegamööda oma äranägemise järgi korrastama. Pereisa on kõva käsi puidutöös, Hedi rikastab kodu huvitavate taaskasutusleidude ja käsitööga. Oma tegemisi postitavad nad renoveerimisteemalisele Instagrami kontole @kurepesategemised, käsitööarmastust jagab naine blogis heditegutseb.blogspot.com. Nüüdseks on maja saanud musta kuue, mis tekitas esialgu Johannas tuska – on ju roosa maja iga väikese tüdruku unistus. Praegu on piiga aga kindel, et musta värvi maja on veelgi vingem.