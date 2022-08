Perekonnana koos ka pärast lahutust

„Me olime tegelikult mitu viimast abieluaastat koos ainult laste pärast,“ tõdeb Vishen. Ühel hetkel ütles Kristina mehele, et tunneb end abielus üksikuna, aeg-ajalt lausa nähtamatuna oma tegusa mehe kõrval. „Tundsin, justkui mulle ei jaguks Visheni tähelepanu. Ometi usun, et need 16 aastat ei olnud mahavisatud aeg. Me saavutasime koos väga palju. Iga suhe on õppetund,“ mõtiskleb ta. Vishen mõistis, et ei suuda naise tundeid muuta ega ole tema jaoks enam õige kaaslane.