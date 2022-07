Väsinud ema: ärgates olid mu kaelalümfid paistes, õhk ei mahtunud kurgust sisse ja peas mõte, et mul on minek

Olin nädal aega haige ja tervenema hakates lõid välja ärevushäired. Mõtlesin, et okei, nüüd on see koht, kus ma pean päriselt hoo maha võtma. Võtsin, aga mitte piisavalt ja jäin uuesti haigeks. Kes mind tunneb, teab, et Liisi Laaneoks läheb EMOsse viimases hädas. Ma nägin unes, et mul on vähk ja ma valisin oma matusteks laulu ja kui ma üles ärkasin, olid mul kaelalümfid paistes, õhk ei tahtnud kurgust sisse mahtuda, süda paha, pea käis ringi ja peas mõte, et mul on varsti minek. Õnneks oli minek kiirabisse.