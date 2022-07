Ajuteadlase sõnum teismelistele: pange nutiseadmed käest ja avastage, milleks teie aju päriselt võimeline on!

Minu suhtumine on see, et teismeline pole enam väike laps. Tema suhtes ei saa rakendada piiravaid meetmeid. Et sellest aru saada, mõelge tagasi oma teismeliseeale. Ma olen praegu üsna mõistlik ja edukas teadlane, aga teismelisena ei kuulanud ka mina oma vanemaid. Miks peaksid tänapäeva teismelised teistmoodi olema? Nad avastavad ennast, oma aju ja seda, mida nad elult tahavad. Vahel läheb viltu, aga vahel läheb ka hästi. Teismeline peab ise aru saada, mis on nutiseadmete probleem. Tean mitut juhtu, kus teismelised seda ka teevad. Nad avastavad ise, et nutiseadmed ei paku neile midagi väärtuslikku ja parem oleks nutiseadme kasutamise aega vähendada. See on nende enda otsus. Nad saavad ise aru, mis aga ei tähenda, et neid ei tohiks aidata või ei peaks aitama. Ehkki teismelisi pole lihtne veenda ja mul pole selleks mingeid imenippe, ma siiski prooviksin, öeldes teismelistele järgmist (palun vabandust, et siin mõnd asja kordan, aga kardan, et paljud teismelised tervet mu raamatut küll lugeda ei viitsi):