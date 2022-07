9 üllatavat nippi, kuidas oma lapse loovust toetada ja arendada

Mängimise soov on kui instinkt, millega iga laps sünnib. Mängu läbi õpib laps eluks vajalikke toiminguid, õpib suhtlema, õppima ja töötama. Mängimine pakub eneseteostust, võimalust oma teadmisi, oskusi ja initsiatiivi rakendada. Mängu on kirjeldatud ka kui maagilist kohta, mis on täis võlu ja kujutlusvõimet, kohta, kus laps saab olla tema ise. Eriti kasulikud on loovuse jõustamiseks erinevad rollimängud. Mängimine on õppimise tähtis osa. Kujutlusvõimel baseeruvad rollimängud toetavad terviklikku arengut ja aitavad õppida eluks vajalikke oskusi. Rollimängudel on ka emotsionaalseid kasutegureid, maandades stressi ja õpetades lastele käitumist erinevate tunnetega.