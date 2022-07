„Mu enneaegne beebi kaalus sündides vaid 940 grammi. Iga tund oli arvel, iga minut võis midagi muuta.“

„Kõik oli nagu vati sees ja see süütunne, et oleks pidanud varem haiglasse minema, oleks pidanud rohkem nõudma, oleks pidanud...,“ meenutab Pille-Riin päeva, mil sai teada, et ta 24 nädalat ja 2 päeva kantud beebi on kõhus ilma lootevedelikuta. Ta pidi sünnitama väga enneaegse beebi.