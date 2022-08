6aastasena kooli. Kas andekuse toetamine või lapsepõlve lõhkumine?

Mind hakkab teema huvitama ning süüvin internetiavarustesse. Proovin leida praeguste lapse­vanemate soovitusi ja mõtteid välja­paistvalt võimekate laste varasema koolimineku kohta. Leian vähese otsimisega mitmeid sellesisulisi teemapüstitusi, kus andekate laste emad-isad on teistelt nõu küsinud. Vastustest koorub välja üsna sirge joonega tõmmatavad kaks profiili: need, kes on oma lapsed pannud kuuesena kooli, vastavad pea kõik, et laps on ilusti hakkama saanud ja nad on tehtud otsusega rahul. Kes aga last enne kohustuslikku kooliiga kooli pannud ei ole, soovitavad seda mitte mingil juhul teha. „Ei paneks iial oma last varem kooli /---/, hilisem kooliminek annab (ka tragimale) lapsele ainult eeliseid.“; „Ei soovita kohe kindlasti (varem kooli panekut – toim), emad kipuvad lapsi üle hindama.“; „Las veel mängib. Ei ole sellega kiiret.“; „Koolis ja tööl ja kus iganes jõuab terve elu käia, aga lapsepõlveaastaid ei saa kunagi tagasi.“; „Varem koolipanekut üldjuhul ei soovitata. Olenemata faktiteadmistest võiks ikka viimase minutini küpseda, küll jõuab koolipinki nühkida.“ Need on vaid üksikud kommentaarid, mille artiklite ja postituste alt leian. Enamasti ei nähtu kahjuks, kas varasema koolimineku vastastel on endal ka andeka lapse kogemus või lähtutakse arvamusest, et nad teeksid nii, kui nad oleksid sellises olukorras.