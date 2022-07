PODCAST | Kaheaastaste kolmikute üksikema: käisin läbi sügava depressiooni, võitlesin iseendaga, et laste juurest mitte minema kõndida

„Nägin arsti nägu ja ta naeratas. Ta ütles, et võin ekraani vaadata, seal olid kaks tervet beebit. Mul hakkasid pisarad voolama, olin megaõnnelik. Siis arst vaatas, kas tegu on ühe või kahe munaraku kaksikutega ja ütles: „Oot, ma näen midagi veel, siin on kolmas ka!“ Pidin sel päeval veel minema ämmaemanda juurde tagasi peale ultraheli, aga unustasin minna ja läksin koju. Nutsin terve päeva,“ kirjeldab Sigrid hetke, mil sai teada, et ootab kolmikuid. „Sellel sekundil ma teadsin, et need lapsed on väga oodatud.“