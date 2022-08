Henry Jakobsoni kolumn | „Mis mõttes kallis? Kui annan müüjale viieka, saan taskutäie sente tagasi!“

Selliste suurte vasikasilmade ja õnnetu olekuga armas poiss ei saa ju ometi olla mingi pahateoga hakkama saanud. Siiski ulatas ta mulle oma taskust kokku kortsutatud viieeurose, mis pärines mu nooremalt pojalt. Ta oli teinud mu pojale ettepaneku sõita ratastega võidu, mispeale võitja saab viis eurot. See ei olnud eriti võrdne võistlus. Naabripoiss hakkas juba finišis hoogu maha võtma, kui mu tüüp alles sadulasse sai. Üks on sportlik nagu erariietes ämblikmees ja teine kui Pärnu suvitaja, kellel on alati aega.