Tülid vendade vahel said alguse juba siis, kui perre sündis teine laps ja võimust võttis esimese armukadedus. „Püüdsin end jagada, nii kui oskasin või parasjagu võimalik oli. Siiski tundus kogu aeg, et ühel jäi minu tähelepanust puudu,“ nendib ema. Anu on lastega palju üksi kodus, sest abikaasa töötab välismaal ja saab kodus olla korra kuus nädalaks. Kui isa on kodus, veedab ta enamiku aega poistega või kogu perega. Ema usub, et poiste tülide juur ongi selles, et tema päevad on lastega omapäi kodus olles kiired ning tal ei ole jaksu ega aega, et mõlemale piisavalt tähelepanu pöörata. Eriti raske oli tema jaoks tähelepanu jagamine siis, kui väiksem oli rinnal.