Laste füsioterapeut: meie lapsed liiguvad liiga vähe, statistika on väga tõsine!

„Liigne kehakaal süveneb iga aastaga ja vanuse kasvades. See statistika on väga tõsine,“ tõdeb kaheksa aastat lastega tegelenud füsioterapeut. Ta paneb igale lapsevanemale südamele, et igas lapses on oluline juba väikesest peale kujundada harjumust regulaarselt liikuda.