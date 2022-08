Aitame valida: kas seljakott või ranits? Võrdlustabelid, hinnad ja kottide kirjeldused kooliks valmistujatele!

Füsioterapeudid rõhutavad, et parim koolikott algklassi­lapsele on kindla kujuga ranits, mis toetub seljale ja aitab rasket koormat paremini kanda. Emad aga möönavad, et lapsed soovivad väga kiiresti klassikalist tüüpi poppi seljakotti. Õnneks on kotitootjad seda märganud ning müügil on palju ergonoomilisi ja praktilisi seljakoti tüüpi koolikotte.